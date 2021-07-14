شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفستر ستالون يواجه اتهامات بحمل أوزان مزيفة بسبب 45 رطلاً.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اسطورة كمال الاجسام والأكشن الشهير سيلفستر ستالون، العديد من الانتقادات بسبب ظهوره في مقطع فيديو في 7 يونيو الماضي، وهو يحمل أوزان مزيفه في احدى الحملات الدعائية التي يشارك فيها، وهو ما اثار بعض الشكوك من قبل بعض الخبراء في مجال التدريبات.

وفى تقرير أعدته صحيفة independent، نقلت من خلاله تصريحات من قبل أحد الخبراء على الفيديو الذى أثار الكثير من المستخدمين عبر منصات السوشيال ميديا، والذى ظهر فيه ستالون وهو يحمل وزناً بلغ 45 رطلا بما يعادل 20 كيلو في كل يد ليكمل تمرين صعب للغاية وهو "رفع أمامي"، وسط بعض الأصوات غيرالاعتيادية التي خرجت من النجم العالمي في للتأكيد على صعوبة الوزن.

وسرعان ما شكك الكثيرين في الفيديو الذى حصد حوالي خمسة ملايين مشاهدة، وتداول الفيديو خلال الفترة الأخيرة عبر منصات السوشيال ميديا للسخرية من تضليل النجم العالمي لجمهوره.

وقال سكون هيرمان أحد الخبراء تعليقاً على فيديو ستالوني "أنه تخيل منذ اللحظة الأولى ان يكون ستالوني يمزح مع متابعيه، وانه يصدر اصواتاً غريبة لا تأخذ على محمل الجد، وبعد تحديد الكثير من الأسباب، اتضح ان الأوزان مزيفه بسبب عدم وجود "البلي" في أماكن الأوزان التقليدية، وهو ما يشير الى ان الوزن غير صحيح"، مضيفاً " "ستالوني يعرف ما يفعله ، ولهذا السبب هو أحد أنجح الممثلين على الإطلاق. أعتقد أنها حيلة دعائية".



ستالون فى التدريبات