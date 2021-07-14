شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز يفقد الذاكرة ويرتكب العديد من الجرائم فى أحداث فيلمه "الجريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم أحمد عز من تصوير فيلمه الجديد "الجريمة" مع المخرج شريف عرفة، والذى تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وخلال الأحداث يتعرض أحمد عز لحادث سير، ويؤثر عليه الحادث بفقدان ذاكرته، ويتنكر فى أكثر من شخصية، ويرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط فى جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة.

فيلم "الجريمة" من بطولةأحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، رياض الخولي، سيد رجب، محمد جمعة، نادرين فرج، نبيل عيسى، حجاج عبدالعظيم، ميرنا نور الدين، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد الشرنوبي، والعمل سيناريو وحوار أمين جمال ومن إخراج شريف عرفة.

وفى سياق آخر احتفل أحمد عز بالعرض الخاص لفيلم العارف فى أحد المولات الكبرى بالتجمع الخامس، والعمل من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب .