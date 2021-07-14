خاص| تعرف على موعد طرح كليب سميرة سعيد "مون شيري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة سميرة سعيد اليوم عن البوستر الدعائي لأحدث أغانيها "مون شيري"، وكتبت عبر صفحتها في موقع "إنستجرام": "قريبا "، دون تحديد الموعد

المنتج محمد رشيدي في تصريح خاص لـ"الخليج 365" ، قال: "إن شاء الله طرح كليب أغنية "مون شيري" يوم الخميس المقبل عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات الشاعر محمد القاياتي، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، وإخراج نضال هاني"

وكان المنتج قد كشف في تصريح سابق لمصراوي، عن تفاصيل الألبوم ، وقال: "يضم 10 أغاني جديدة، لم تطرح من قبل، وخلال موسم الصيف الحالي تقوم الفنانة سميرة سعيد بالتعاون مع شركة "RP MUSIC"، بطرح 3 أغاني، وأولها هي "مون شيري" من كلمات الشاعر محمد القاياتي، وألحان بلال سرور، والثانية "حلو" من كلمات شادي نور، وألحان حمزة، وتولي توزيع الأغنيتين الموزع هاني يعقوب".

رشيدي تابع: "وبعد ذلك يتم طرح الأغنية الثالثة "إنسان آلي"، وهي من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع".

سميرة كانت قد طرحت الفترة الماضية أغاني "الساعة اتنين بالليل" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، و"بحب معاك" من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامي دهيمة، و"متاهة" من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي هاني ربيع، ومن إخراج نضال هاني.