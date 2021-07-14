توم كروز يصطحب حبيبته الجديدة هايلى أتويل فى بطولة ويمبلدون للتنس

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 يوليو 2021 10:41 صباحاً - فيما يبدو أن بطولة ويمبلدون لم تكن حدثًا رياضيًا بحتًا حيث مشاهدة الأحداث في الملعب، بل كانت أيضًا موقعًا لإستضافة مجموعة من نجوم هوليوود وبوليوود.



"توم كروز" و"هايلي أتويل" يلفتان الأنظار

النجم توم كروز - الصورة من حساب tom cruise source على إنستغرام



ففي اليوم الثاني عشر للبطولة، لفت النجم "توم كروز" الأنظار بحضوره نهائي ويمبلدون للسيدات وفي صحبته حبيبته الجديدة التي تشاركه بطولة فيلمه الجديد Mission Impossible "هايلي أتويل" حيث شوهد "كروز" و"هايلي" وهما يتجهان إلى نادي All England Lawn Tennis and Croquet Club في لندن، لمشاهدة نهائي فردي السيدات يوم السبت معًا- وفقًا لموقع "Daily Mail".

بدت "هايلي" متألقة في فستان أبيض طويل منقوش مع معطف كريمي أنيق ملفوف على أكتافها.



بطولة فيلم أم قصة حب جديدة؟!



كان الثنائي يبتسمان ويلوحان للمعجبين وهما يسيران معًا وسط شائعات عن مواعدتهما بعد تصوير Mission Impossible، حيث يُقال أنهما أصبحا لا ينفصلان إلى حد ما منذ اليوم الأول في تصوير الفيلم الجديد. وقد بدأ إستعداد "توم" و"هايلي" للفيلم منذ العام الماضي وذهبا إلى مواقع مختلفة من أجله بما في ذلك تصوير مطاردة سيارة في روما في أكتوبر.

لم يدخل "توم" في أي قصة حب منذ طلاقه من زوجته السابقة "كاتي هولمز" في عام 2012 بينما يقال إن "هايلي" انفصلت عن طبيبها الإنجليزي السابق في وقت سابق من هذا العام.



نجمة بوليوود في الحدث أيضًا

بريانكا تشوبرا - الصورة من حسابها على إنستغرام

انضمت الممثلة الهندية "بريانكا تشوبرا"، 38 عامًا، إلى نجوم الحدث أيضًا وهي تبدو في كامل أناقتها، حيث تألقت "تشوبرا" بسحرها وهي تتمايل خلال البطولة مرتدية فستانًا أنيقًا برقبة عالية بتأثير رخامي يتميز بحافة غير متماثلة وحزام مطبوع من جلد الثعبان.



نتيجة البطولة

النجم توم كروز- الصورة من حسابه على إنستغرام



حصلت الأسترالية "آشلي بارتي" بلقب البطولة بعد أن انتصرت على التشيكية "كارولينا بليسكوفا" في ثلاث مجموعات لتفوز بأول لقب لها في بطولة ويمبلدون - وهي المرة الأولى التي يحرز فيها نهائي فردي السيدات ثلاث مجموعات خلال 15 عامًا.

وتُعد "بارتي" هي أول امرأة أسترالية تفوز على ملاعب ويمبلدون العشبية منذ "إيفون جولاجونج" في عام 1980، وحصلت على الكأس بفوزها 6-3 و6-7 و6-3 في ساعة و 56 دقيقة فقط

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