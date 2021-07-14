سرقة مجوهرات الممثلة الهوليودية جودي تورنر سميث في كان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 يوليو 2021 10:41 صباحاً - تتجه أنظار العالم هذه الأيام لمدينة كان الفرنسية حيث تقام حاليًا فاعليات مهرجان كان السنيمائي، المهرجان الأكثر شهرة في العالم والأعلى في جذب النجوم.



سرقة في مهرجان كان

_جودي تورنر سميث_- الصورة من حسابها على إنستغرام



ولكن يبدو أن الأنظار أصبحت تحدق أكثر في المهرجان بعد إنتشار خبر سرقة مجوهرات الممثلة "جودي تورنر سميث" من غرفتها بالفندق الذي كانت تقيم فيه ببلدة كروازيت.

وقالت مصادر مقربة من "تورنر سميث" لموقع "Variety" إن السرقة وقعت عندما كانت "سميث" تتناول الإفطار يوم الجمعة. وأفاد الموقع أن اللصوص اقتحموا غرفتها وسرقوا مجوهرات بقيمة عدة عشرات الآلاف من اليورو، كان أحد العناصر منهم لا يقدر بثمن وهو خاتم زواج والدتها.



"سميث" تتوجه لفندق آخر



بعد الحادث إنتقلت "سميث" لفندق Majestic، وتم إعطاؤها تفاصيل أمنية كبيرة، والتي كانت ترافقها في كل مكان.

الممثلة في المدينة مع ابنتها البالغة من العمر عامًا واحدًا، الأمر الذي زاد بشكل خاص من المخاوف بشأن سلامتها.





مجوهرات لافتة للنظر



يُعتقد أن "تيرنر سميث" الموجود في مدينة كان للمرة الأولى، ربما تم استهدافها بعد ارتدائها مجوهرات من الذهب والألماس من مجموعة Gucci High Jewelry إلى العرض الأول لفيلم "After Yang" ليلة الخميس. وعلى الرغم من استعادة المجوهرات على الفور بعد العرض الأول ، إلا أنه يُعتقد أن اللصوص ربما اقتحموا غرفة "تورنر سميث" معتقدين أن العناصر لا تزال في حوزتها.



بلاغ في قسم الشرطة



قضت "سميث" وقتًا كبيرًا – حوالي ساعتين ونصف - في قسم الشرطة للإبلاغ عن سرقة المجوهرات، والتي حدثت يوم الجمعة. بينما تُشير معلومات أولية أنه لم يكن هناك دخول قسري لباب الغرفة ، والذي يتم فتحه باستخدام بطاقة مفتاح ، ولا يزال التحقيق جارياً.

وقد شاركت "جودي" عبر حسابها على تويتر وجودها بقسم الشرطة بتغريدة قالت فيها: "لا أتخيل أن أمضي ساعتين ونصف في قسم الشرطة في آخر أياكي في كان، لكن ها هو."



لم تكن السرقة الأولى



جديرًا بالذكر أن حادثة سرقة الممثلة الهوليودية "جودي تورنر سميث" لم تكن الأولى. فقد حدثت سرقات مجوهرات كبرى في الماضي خلال المهرجان، بما في ذلك سرقة منتجات شوبارد بقيمة مليون دولار في عام 2013 من فندق نوفوتيل.

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