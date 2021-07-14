فن ومشاهير

روبي تضع شروطا للراغبين بحضور حفلها في مصر

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 28 دقيقة

روبي

أعلنت الفنانة المصرية روبي، عن بعض الشروط للراغبين بحضور حفلها الفني الذي سيقام في الساحل الشمالي لمصر، يوم الجمعة المقبل.

ونشرت روبي عبر خاصية “الستوري” على صفحتها الشخصية في “إنستغرام”، صورة لشروط الحفل، وجاءت هذه الشروط على الشكل الآتي: ”

– ألا يقل العمر عن 25 عاما.

– للمرتبطين فقط.

– جميع الحجوزات تخضع لاختيار الباب.

– لا يسمح باستخدام العنف.

– يجب الالتزام بارتداء ملابس بيضاء.

– لا يسمح بارتداء الـ”هوت شورت” أو الملابس .

– يسمح بارتداء التربون.

– تفتح الأبواب عند العاشرة مساء”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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