كارمن بصيبص تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل دورها في "العارف"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت النجمة اللبنانية كارمن بصيبص سعادتها بالمشاركة في فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، والذي ينطلق عرضه التجاري بداية من، الأربعاء.

وقالت كارمن بصيبص لـ"الخليج 365": "مبسوطة جدا بهذه التجربة المثيرة، والعمل مع المخرج أحمد علاء، والنجوم الكبار مثل أحمد عز، وأحمد فهمي، ومصطفى خاطر، وأعتبر دوري في فيلم العارف بمثابة تحد كبير لي، لأنني لم أقدم هذه الشخصية من قبل".

وعن ملامح دورها قالت: أجسد في الفيلم شخصية "مايا" وهي تعمل هاكر، وستضع الجمهور في حيرة كبيرة، لأن ولاءها غير معروف طوال أحداث الفيلم، وأعتبر غموض هذه الشخصية من أهم سماتها المميزة.





وعن "لوك" الشخصية قالت: الشكل الذي تظهر به "مايا" في أحداث الفيلم مناسب لها تماما، وتم الاتفاق عليه مع المخرج الموهوب أحمد علاء، وأتمنى أن ينال رضا الجمهور والنقاد.

وحول الصعوبات التي واجهتها في التصوير أكدت أنها "شعرت بصعوبة في التصوير لسبب واحد فقط، وهو أن الشخصية جديدة، ولم أقدم أعمال أكشن قبل ذلك، لكن سعيدة بالتجربة، لا سيما أن كواليس التصوير كانت رائعة والجميع تعاون من أجل تقديم عمل فني متميز".

وكشفت عن كواليس العمل مع أحمد عز قائلة: أحمد عز فنان رائع جدا، وساعدني كثيرا، فهو يبذل مجهودا كبيرا كي يخرج العمل بشكل جيد، وسعدت بالعمل معه.

يذكر أن كارمن بصيبص من مواليد 9 أكتوبر 1993، وبدأت مشوارها الفني عام 2011 بالمشاركة في مسلسل "نكدب لو قلنا ما بنحبش" ولمع اسمها بعد المشاركة في بطولة مسلسل "عروس بيروت".