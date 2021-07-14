شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى فى انتظار البطلة الثالثة لفيلمه "إكس" بعد روبى ونسرين أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم أحمد حلمى تحضيرات فيلمه الجديد "إكس" المقرر انطلاق تصويره بعد موسم عيد الأضحى المقبل، حيث تم التعاقد مع النجمة روبى ونسرين أمين ويبحث عن البطلة الثالثة لتجسد دور البطولة النسائية أمامه خلال أحداث الفيلم، ومن المقرر أن يتم التعاقد معها خلال الأيام المقبلة، الفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

يذكر أن آخر أعمال حلمي السينمائية، فيلم خيال مآتة، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعى وشارك فى بطولته منة شلبى، وخالد الصاوى، وبيومى فؤاد، وانتصار، وعبد الرحمن أبو زهرة، ولطفى لبيب، وانعام سالوسة، محمود الليثى، ياسر الطوبجى، رشوان توفيق وضيف الشرف حسن حسنى وتم طرحه فى موسم عيد الأضحى عام 2019

وظهر أحمد حلمى كضيف فى مسلسل "الاختيار 2" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، خلال مشهد لم تتجاوز مدته 5 دقائق، لكنها كانت دقائق اعتبرها البعض من العظمة والبراعة والتجسيد الرهيب للمشاعر، فهو الأب الذى استشهدت ابنته، على أيدى عناصر الجماعات الإرهابية، التى روعت الشعب المصرى.