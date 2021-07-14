كاظم الساهر ينعي ضحايا حريق مستشفى الناصرية

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 يوليو 2021 08:43 صباحاً - نعى الفنان العراقي كاظم الساهر ضحايا الحريق الذي شهدته إحدى مستشفيات محافظة ذي قار، وأدى إلى مقتل العشرات من المرضى ومرافقيهم.

وكتب كاظم الساهر في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “ببالغ الأسى والحزن نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسر ضحايا فاجعة مستشفى الناصرية ونسأل الله أن يمن على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل. نتمنى أن تكون خاتمة الأحزان والكوارث في العراق. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.”

يذكر أن دائرة صحة ذي قار أعلنت “ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى الحسين في الناصرية إلى 92 شخصا”، وفق ما أوردت واكلة الأنباء العراقية.

وأطلق القضاء العراقي تحقيقات في حادث الحريق المأساوي، فيما قالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إنه تم إصدار مذكرات قبض وتحر بحق 11 مسؤولا من دائرة صحة المحافظة.

وأدت الحادثة إلى موجة غضب داخل العراق، وخصوصا في محافظة ذي قار، وموجة من التعاطف الدولي مع البلاد والضحايا.