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شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تفتتح أكبر عجلة ترفيهية في العالم في الربع الرابع 2021 والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأربعاء 14 يوليه 2021
أعلنت دبي القابضة، أمس، عن أن افتتاح «عين دبي»، أعلى وأكبر عجلة ترفيهية في العالم (بارتفاع يزيد على 250 متراً)، سيتم بحلول الربع الرابع من عام 2021.
وتقع «عين دبي» في جزيرة «بلوواترز»، ومن المتوقع أن تصبح من أبرز المعالم السياحية في دبي.
وتتميز هذه التحفة الهندسية المدهشة، بإطلالة رائعة على أفق دبي، ومنطقة المارينا، فضلاً عن أبرز معالم دبي، بما فيها برج العرب، ونخلة جميرا وبرج خليفة.