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دبي تفتتح أكبر عجلة ترفيهية في العالم في الربع الرابع 2021

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محمد الفلاح - الأربعاء 14 يوليه 2021

أعلنت دبي القابضة، أمس، عن أن افتتاح «عين دبي»، أعلى وأكبر عجلة ترفيهية في العالم (بارتفاع يزيد على 250 متراً)، سيتم بحلول الربع الرابع من عام 2021.

 

وتقع «عين دبي» في جزيرة «بلوواترز»، ومن المتوقع أن تصبح من أبرز المعالم السياحية في دبي.

 

وتتميز هذه التحفة الهندسية المدهشة، بإطلالة رائعة على أفق دبي، ومنطقة المارينا، فضلاً عن أبرز معالم دبي، بما فيها برج العرب، ونخلة جميرا وبرج خليفة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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