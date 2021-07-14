نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم العارف‎‎

محمد الفلاح - الأربعاء 14 يوليه 2021

شهد العرض الخاص للفيلم المصري الجديد "العارف" مشاركة العديد من نجوم الفن، للاحتفاء بأبطال العمل الفني.



وحضر العرض الخاص أبطال الفيلم أحمد عز، وأحمد فهمي، وكارمن بصيبص، وأحمد خالد صالح، وزوجته هنادي مهنا، وحازم إيهاب وزوجته وجميلة عوض.

ويعرض فيلم "العارف" بجميع دور العرض، الأربعاء، للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائي، ويعد من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول هي (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، ومحمود حميدة، أحمد فهمي، ومصطفى خاطر، وكارمن بصيبص، وأحمد خالد صالح، وحازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

وكان أبطال الفيلم روجوا للعمل بطريقة مبتكرة على السوشيال ميديا بعدما أعلن أحمد فهمي تعرض صفحته على فيسبوك للاختراق من قبل مجهولين وتغيير الصورة وكتابة جملة "أنا مش بعيد.. الدور على مين"، وأعلن كل من أحمد عز، ومحمود حميدة، ومصطفى خاطر تعرض صفحاتهم على فيس بوك للاختراق وتغيير الصورة وكتابة نفس الجملة.