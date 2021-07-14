على خطى هند صبري.. درة توجه رسالة شكر للرئيس المصري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سارت الفنانة التونسية درة على خطى مواطنتها هند صبري، وحرصت على توجيه رسالة شكر وتقدير لمصر ورئيسها عبدالفتاح السيسي لدعم تونس وشعبها ضد جائحة كورونا من خلال إرسال طائرتين تحملان مستلزمات طبية لمساندة الجمهورية التونسية.

ونشرت درة تدوينة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت فيها: “‏شكراً لمصر العظيمة العزيزة على دعمها لبلدي الحبيبة تونس وشكراً لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على مساعدة بلادنا في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة… أتمنى من كل قلبي أن تنتهي هذه الأزمة قريباً والله يحفظ شعب البلدين ويديم الأخوة والمحبّة بيننا”.

وكانت الفنانة هند صبري، قد وجهت رسالة شكر لمصر خلال مقطع فيديو على “إنستغرام” قالت فيه: “رسالة شكر وحب وتقدير وامتنان لجمهورية مصر العربية، بشعبها وبحكومتها وبقيادتها والرئيس عبدالفتاح السيسي”.

وأضافت: “شكراً على إرسالكم البارحة طائرتين مليئتين بالمستلزمات الطبية إلى الجمهورية التونسية وشعب تونس، كمواطنة تونسية مصرية، أحس بالفخر، لا فرق بيننا، لأن إيدنا في إيد بعض، ظهرنا في ظهر بعض، على الحلوة والمرة، وإن شاء الله نبقى دائماً على الحلوة”.

وتابعت: “أشكر الشعب المصري على مؤازرته الشعب التونسي، وأشكر الحكومة المصرية والقيادة المصرية، على إحساسها بالمسؤولية تجاه شعب شقيق ودولة شقيقة، أنا عايشة هنا في مصر وأحس وألمس حب الشعب المصري لتونس، واليوم الشعب التونسي لمس هذا الحب، تونس تمر بجائحة ستمر منها إن شاء الله على خير ويا رب نقوى ببعض… شكراً”.