هاني شاكر يُحيي حفلته المؤجلة بدار الأوبرا في هذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: أعلنت دار الأوبرا المصرية، الموعد الجديد للحفل الغنائي للفنان هاني شاكر، أول آب (أغسطس) المقبل بساحة النافورة بدار الأوبرا، وذلك بعد تأجيله بسبب تعرضه إلى أزمة صحية مفاجئة.

وكان قد نُقل إلى المستشفى الخميس الماضي، بعد تعرضه إلى مشاكل صحية، قبل الحفل الذي كان مقرراً أن يحييه بدار الأوبرا المصرية 8 تموز (يوليو) الماضي، وتم نقله إلى العناية المشددة، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة.

وبعدما استقرت حالته الصحية، بعد يومين سمح له الطبيب المعالج بالخروج وقضاء فترة النقاهة في المنزل. ووجّه عبر “إنستغرام” رسالة شكر وامتنان إلى أصدقائه وزملائه وجمهوره قال فيها: “‏شكراً لكل أصدقائي وزملائي… شكراً جمهوري الحبيب على سؤالكم عني والدعاء لي وكمية الحب التي وصلتني ربنا ما يحرمني منكم”.

ويُشار إلى أنّ شاكر طرح أغنيته الجديدة “لو سمحتوا” على يوتيوب، والتي يتعاون فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي والموزع جلال الحمداوي.