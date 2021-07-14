دلال عبدالعزيز تتعافى من كورونا.. ومستشار السيسي يوضح التفاصيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للشؤون الصحية، تطورات حالة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز.

وذلك إثر تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي أصيبت به بعد مشاركتها في المسلسل الرمضاني "ملوك الجدعنة".

وقال في تصريحات تلفزيونية، إنه رغم تعافي دلال عبدالعزيز من كورونا، إلا أن حالتها الصحية لم تتحسن بسبب المضاعفات التي تلي التعافي من الفيروس.

ولفت الدكتور محمد عوض تاج الدين إلى أن هناك نحو 25 عرضا صحيا يمكن أن يحدث بعد التعافي من كورونا، بعضها يتعلق بالحالة النفسية والعصبية للشخص المتعافي، إضافة إلى بعض الأعراض التي قد تظهر في الجهاز التنفسي.

وأوضح مستشار الرئيس المصري أن بعض الأعراض الصحية، التي تلي التعافي من كورونا يمكن أن تحتاج وقتا طويلا لعلاجها، وفقا للحالة الصحية للمصاب.

يذكر أن الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز تشهد بعض التحسن خلال وجودها داخل المستشفى لكنها تتعرض لبعض الأعراض التي تؤخر شفائها، خاصة فيما يتعلق بقدرتها على التنفس بصورة طبيعية.