أوليفيا رودريجو تروج لحملة تطعيم الشباب ضد كورونا في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحلّ نجمة الأغنية الأمريكية المراهقة أوليفيا رودريجو الأربعاء ضيفةً على الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.

يأتي ذلك للمساعدة في الترويج لحملة التطعيم ضد كوفيد -19 بين الشباب، على ما أعلنت الرئاسة الأمريكية، الثلاثاء.



ومن المقرر أن تلتقي المغنية البالغة 18 عاماً الرئيس بايدن وكبير مستشاريه لشؤون جائحة كوفيد-19 أنتوني فاوتشي، على أن تساهم الفنانة الشابة التي حققت أغنياتها كـ "درايفرز لايسنس" و"جود فور يو" نجاحا، في دعم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا من خلال "تسجيل مقاطع فيديو عن أهمية تلقي الشباب اللقاح".

وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن أوليفيا رودريجو التي تستقطب 28 مليون متابع عبر الشبكات الاجتماعية ستجيب عن "أسئلة مهمة قد تكون لدى الشباب عن تلقي اللقاح".

ورغم حملة التلقيح الواسعة التي نفذتها الولايات المتحدة، يُعتبر الشباب الأمريكيون من بين المجموعات الأقل إقبالاً على تلقي اللقاح.

وأشارت المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وهي وكالة الصحة العامة الفدرالية الرئيسية في الولايات المتحدة، إلى أن 48 % من إجمالي سكان الولايات المتحدة تلقوا اللقاح بالكامل، بينما تلقى 55,5 % جرعة واحدة على الأقل.