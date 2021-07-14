صفية العمري: "نازك السلحدار تشبهني ونجاحي سر طلاقي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صفية العمري أو "نازك هانم السلحدار" شخصية طُبعت بذاكرة الجمهور العربي من بداية التسعينيات حتى اليوم.

ولمن لا يعرف نازك السلحدار فهي إحدى بطلات المسلسل المصري الشهير "ليالي الحلمية"، التي جسدت فيه صفية العمري شخصية نازك السلحدار واقترن اسمها بهذه الشخصية حتى اليوم، رغم أنها قدمت العديد من الأعمال الفنية الأخرى.

وفي لقاء تلفزيوني، مساء الثلاثاء، كشفت الفنانة صفية العمري عن أسباب ابتعهادها عن الساحة الفنية على مدار السنوات الماضية.

وقالت، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية: "عشان أجاوب على السؤال ده ممكن يكون البعد اختياري بالنسبة لي ومش اختياري في نفس الوقت".

وأضافت: "بعد المشوار الفني الكبير ده هل يعقل أني أقدم أقل من المشوار والأدوار دي؟.. ده مستحيل لذلك أنا قدمت كل الأدوار وخصوصا في ليالي الحلمية التي قدمت فيها أدوارا كثيرة في كل الأجزاء، في جميع المراحل العمرية بداية من الصغر وحتى الشباب ونهاية بالعجز".

وتابعت: "تقدم لي أدوار بس رفضتها، على الأقل لأن كل اللي اتعرض لا يُقارن ولا يليق بأي دور قدمته على الشاشة في مسيرتي الفنية".





نازك السلحدار

وأكدت الفنانة المصرية أن شخصية نازك السلحدار في "ليالي الحلمية" تشبهها ، قائلة :"شخصية نازك السلحدار في ليالي الحلمية شهبي حبت راجل واحد".

وأوضحت أن أحد أسباب تذكر المصريين لشخصية نازك السلحدار في مسلسل "ليالي الحلمية" سببها عبقرية الكاتب أسامة أنور عكاشة، الذي تعامل مع كل طبقات المجتمع بجانب مجهود المخرج الرائع إسماعيل عبدالحافظ.

ضريبة النجاح

قالت الفنانة صفية العمري، إنها رفضت الزواج من رجل آخر بعد طلاقها بسبب أنها استكفت بالتجربة التي خاضتها، ورغبتها في التركيز مع أبنائها وألا يدخل عليهم رجل غريب.

وأضافت أن زواجها من الفنان جلال عيسى استمر 18 عامًا، كاشفة عن أنها هي التي طلبت الانفصال، موضحة أنهما تزوجا قبل دخولها الفن ولم تكن تفكر في التمثيل.

وأشارت إلى أن جلال عيسى لم يعترض على دخولها مجال التمثيل، لكن المشكلات وقعت بينهما بعدما حقّقت الكثير من النجاحات، في إشارة إلى أنه كان يغير من نجاحها.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة القديرة صفية العمرى كان فيلم "فص ملح وداخ"، عام 2016 .. إخراج تامر بسيوني، وتأليف كريم الحسيني.



