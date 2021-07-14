انتصار الشراح تتجه إلى بريطانيا لاستكمال علاجها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غادرت الفنانة الكويتية انتصار الشراح إلى العاصمة البريطانية، لندن، لتبدأ رحلة علاجها بعد تدهور حالتها الصحية خلال الأشهر الأخيرة.

ومن المقرر أن تستمر الفترة العلاجية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، نظراً لحالتها الصحية واحتياجها إلى العديد من الفحوصات وإعادة التأهيل وغسيل الكلى.

وتعاني انتصار الشراح، من تطورات أزمة صحية حادة منذ أن أجرت عملية جراحية في الأمعاء، في نوفمبر 2020، حيث ساءت حالتها الصحية، وتم نقلها إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري بدولة الكويت.

وانتصار الشراح، ممثلة كوميدية كويتية الجنسية، ظهرت في بدايتها كمطربة، حيث دخلت عالم الفن من خلال الفرق الغنائية، وانتقلت إلى التمثيل بعد تخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية.

قامت خلال مسيرتها بعملٍ إخراجيٍ وحيد، وأكثر مما مجموعه مئة عمل فني في التلفزيون والمسرح، ظهرت من خلالها بأدوار وشخصيات متنوعة أبرزت موهبتها ووضعتها بين نجوم الصف لأول على الساحة الكويتية؛ لاسيما في الأعمال الكوميدية التي جعلتها سيدة الكوميديا الخليجية الأولى لأكثر من ثلاثة عقود.

في رصيدها الفني 55 مسرحية، وأكثر من 81 مسلسلًا، و14 برنامجًا كوميديًا مع شريكها الفنان داود حسين.