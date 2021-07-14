سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، 14 يوليو 2021، بداية تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وقفزت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي للشهر الثالث عشر على التوالي، إلى 40.584 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي، ما عزز قيمة الجنيه.

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، 15.64 جنيه، للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.

وبحسب مسح أجرته ”الخليج 365” على الأسعار في عدة بنوك، ، سجل متوسط سعر الدولار 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع، في البنك المصري الخليجي.

وهيمن سعر 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في عدة بنوك، التجاري الدولي، والقاهرة، وبنك HSBC، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبركة، والمشرق، والكويت الوطني، والعربي الأفريقي، وبلوم مصر، وعودة، والأهلي المتحدة.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

مبادرة التمويل العقاري الجديدة

وأعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، عن مبادرة التمويل العقاري، بمبلغ يصل إلى 100 مليار جنيه، تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.

وتأتي مبادرة التمويل العقاري بحسب بيان البنك المركزي المصري، بتيسيرات غير مسبوقة بسعر عائد متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة إلى 30 عاما.

المبادرة ضمن خطط الدولة المصرية لمواجهة أزمة الإسكان، وتوفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل من المصريين بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر، لدى البنك المركزي المصري، إلى 18.47 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى 21.60 جنيه للشراء، و21.74 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

ارتفع متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، إلى 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند 4.257 جنيه للشراء، و4.285 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى 51.91 جنيه للشراء، و 52.37 جنيه للبيع.