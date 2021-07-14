شكرا لقرائتكم خبر عن موسم جديد لمسرحية سيد درويش لـ لقاء سويدان وميدو عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى أبطال العرض المسرحى الغنائى الاستعراضى "سيد درويش"، من بطولة لقاء سويدان وميدو عادل، للمخرج أشرف عزب بروفات مكثفة لافتتاحه فى موسم جديد يبدأ غدا الخميس ويستمر حتى ما بعد عيد الأضحى.



بروفات سيد درويش للعودة

يذكر أن مسرحية "سيد درويش" يقوم ببطولتها الفنان ميدو عادل مشخصا دور فنان الشعب سيد درويش ، وتشاركه الفنانة لقاء سويدان فى شخصية "جليلة العالمة"، ويشارك فى بطولتها كوكبة من الفنانين رشا سامى ، سيد جبر، علاء الحريرى، ،محمد عنتر، وماهر عبيد، ويوسف عبيد، وسعيد البارودى، ومحمد الشربينى ، وسمير الجوكر، وهالة الصباح، عواطف سعيد، وعماد عبد المجيد، وسامى عوض الله، وجمال ترك، وأشرف عبد العزيز، وغادة كامل، ودعاء الخولى، ومجدى عبد العزيز، وإسماعيل شعراوى، وإمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، وكوكبة أخرى من الفنانين.



بروفات

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس د.نجلاء الفقى، توزيع موسيقى حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد، د.طارق دياب، إخراج أشرف عزب.