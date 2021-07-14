صور| هنا الزاهد بـ"البرنيطة" في أحدث ظهور لها ورانيا يوسف تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

وظهرت هنا في الصور وهي ترتدي "برنيطة" وعلقت: "العيش في ضوء الشمس"، وخازت الصور على إعجاب متابعيها.

كما علقت الفنانة رانيا يوسف على صور هنا، ووضعت قلوب تفاعلا مع المنشور.

وعرُض للفنانة هنا الزاهد في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "النمر"، بطولة محمد إمام، نرمين الفقي، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.