شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The Hitman’s Wife’s Bodyguard يزيد من إيراداته وتصل 57 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم The Hitman’s Wife’s Bodyguard، بـ حوالى 3 مليون دولار في خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضى، لتصل بذلك إلى 56 مليونًا و 896 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، وذلك بعد طرحه يوم 16 يونيو الماضى في مجموعة كبيرة من دور العرض المختلفة حول العالم.

وانقسمت إيرادات فيلم The Hitman’s Wife’s Bodyguard بين 35 مليونًا و 40 آلاف دولار في دور العرض الأمريكية، و21 مليونًا و855 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

ويشهد فيلم The Hitman’s Wife’s Bodyguard عودة الحارس الشخصي مايكل بريس، الذي يلعبه رينولدز والقاتل داريوس كينكيد، الذي يلعبه جاكسون، في مهمة أخرى تهدد حياتهما، هذه المرة انضمت إليها زوجة داريوس سونيا، والتي تلعب دورها حايك.

وتشارك النجمة العالمية سلمى حايك في تكملة فيلم The Hitman’s Bodyguard الذي طرح عام 2017، وحصد 176 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، يشهد فيلم الحركة الكوميدي "The Hitman’s Wife’s Bodyguard"، عودة الحارس الشخصي مايكل بريس، الذي يلعبه رينولدز والقاتل داريوس كينكيد، الذي يلعبه جاكسون، في مهمة أخرى تهدد حياتهما، هذه المرة انضمت إليها زوجة داريوس سونيا، والتي تلعب دورها حايك، كما يشارك في البطولة النجمان أنطونيو بانديراس ومورجان فريمان.

وفى تصريحات سابقة للنجمة النجمة العالمية سلمي حايك، أعربت فيها عن صدمتها من تأجيل طرح فيلمها الجديد The Hitman's Wife's Bodyguard، بسبب تفشى فيروس كورونا وغلق السينمات فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "تم تأجيل إصدار HWB إلى صيف هذا العام أشعر بالصدمة لأنني لا أستطيع الانتظار حتى أراكم جميعا".