شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم In the Heights يحصد 39 مليون دولار بشباك التذاكر حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم In the Heights الجديد إلى 39 مليونا و7 آلف دولار، بـدور العرض حول العالم، بداية من يوم 11 يونيو الماضى، وأنقسمت الإيرادات بين 28 مليون و307 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و 10 مليون و 700 ألف دولار بـدور العرض ببعض دول العالم

ومن المقرر أن يصل الفيلم الجديد In the Heights إلى باقى دول العالم خلال الفترة المقبلة، العمل الجديد من إنتاج شركة Warner Bros، ووصلت مدته إلى ساعتين و23 دقيقة.

ويشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من نجوم العالم، ومن أبرزهم مارك انتونى وستيفانى بياتريز وميليسا باريرا وأنتونى راموس وكورى هوكينز، وسوزتان بورفار، وغيرهم.

وتدور أحداث In the Heights فى مرتفعات واشنطن الصاخبة فى مدينة نيويورك، عندما يقرر بطل الفيلم تحقيق حلمه فى الذهاب إلى جزيرة، وذلك وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".