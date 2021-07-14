بالصور.. نجوم الفن في عزاء شقيق رامي صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء، في الفنان كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، بمنزل الأخير بمدينة الشيخ زايد.

وأقيم العزاء مساء أمس الثلاثاء، وحضره عدد من النجوم وهم: هاني رمزي، حكيم، تامر عاشور، ماجد المصري، المنتج وليد منصور، الملحن محمد رحيم، مي كساب، دياب، مصطفى درويش.

وكان الفنان كريم صبري قد رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي، غرقا في مياه ترعة المريوطية.

وشيع جثمان "كريم" مساء أمس الإثنين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ودفن بمقابر الأسرة بطريق الواحات.

كريم صبري رحل عن عالمنا عن عمر يناهز ٣٤ عاما، وكان آخر أعماله أغنية وطنية بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، وكان يستعد لطرح ألبوم غنائي خلال الفترة المقبلة.