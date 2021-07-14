فنانة شهيرة اعتزلت منذ 7 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن زوجة المطرب رامي جمال !

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 يوليو 2021 02:46 صباحاً - هي المطربة المعتزلة “ناريمان“، التى دعمت زوجها الفنان رامي جمال، بعد إعلان إصابته بـ “مرض البهاق” عام 2019 وتفكيره فى الاعتزال، بطريقتها الخاصة، حيث أهدت إحدى أغنياته “زي الشمس” له بصوتها، ونرصد لكم بعض المعلومات عنها.

ناريمان عرفت من خلال ألبوم “شخبطة على الحيط” عقب ثورة يناير 2011، والذي ضمّ عددا من النجوم، وفي مقدمتهم محمد حماقي، ورامي جمال، وخالد عز، وتامر علي، والذي قدمت فيه أغنية “مبقاش في حاجة” وهي كلمات وألحان رامي جمال، وتوزيع وسام عبد المنعم. كما قدّمت أغنيتَي “مع نفسك” و”الحال ده مش نافع” وهما من ألحان زوجها رامي جمال.

ناريمان كانت قد أعلنت اعتزالها للغناء عام 2014 بعد زواجها من المطرب والملحن رامي جمال، الذي اتفق معها على الاعتزال قبل زواجهما، معلنًا أن أسباب طلبه اعتزالها بسبب صعوبة المهنة على الرجال وأصعب على السيدات.

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من ناحية أخري، فاجأ الفنان المصري رامي جمال المتابعين بمقطع فيديو نشره على حسابه الخاص في موقع “إنستجرام“، جمعه بابن شقيقه الطفل ياسين، بهدف نشر الوعي عن مرض “البهاق” الذي يعاني منه جمال، مشددًا على أهمية نشر الوعي عن هذا المرض.

وظهر «رامي» وهو يُحدّث ابن شقيقه الطفل ياسين عن الأمر، الذي حاول إقناعه بضرورة غسل يديه كي يُزيل اللونين عنهما، أي “البهاق”، الأمر الذي أربك رامي وعجز عن توضيح الأمر للطفل الصغير،

وعلّق على المقطع قائلًا: “يا جماعة قعدت أقولكم واجهوا المجتمع وعلموا أولادكم كذا وكذا والطعنة جاتلي من أقرب الناس.. (ياسين) ابن أخويا بفكر من امبارح أوصله الموضوع إزاي بعد ما أغسل إيدي… ربنا يحفظك… حد عنده حل أو طريقة أفهّمه بيها؟”.

من جهة ثانية، طرح رامي جمال أغنيته الجديدة “قلة الإحساس”، وهي الأغنية الرابعة من ألبومه “ولسه”، من كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

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