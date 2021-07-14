عبير صبري مستاءة من نشر تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 يوليو 2021 02:46 صباحاً - عبرت الفنانة المصرية عبير صبري عن استيائها من تداول تفاصيل وفاة كريم شقيق الفنان رامي صبري غرقًا، الأحد الماضي، وطالبت بسن قوانين تجرم النشر في قضايا المشاهير الشخصية.

ونشرت صبري رسالة عبر حسابها على إنستغرام، صورة للفنان رامي صبري وشقيقه الراحل كريم، ووجهت تعزية إلى رامي.

وكتبت الفنانة: “ربنا يرحم الشاب كريم صبري ويعفو عنه ويغفر له ويدخله فسيح جناته شقيق الفنان رامي صبري”.

وأضافت: “الحقيقة أنا بناشد كل المؤثرين على السوشال ميديا أنهم يطالبوا المجلس الأعلى للصحافة ومؤسسات الدولة المصرية ومجلس النواب أنها توضع قوانين لتنظيم النشر ووضع حدود للأخبار الشخصية اللي بتخص المشاهير في أي مجال فني أو غيره”.

تابعت عبير صبري: “مش معقول ولا مقبول أن شاب يتوفى في حادث غرق وننشر شيء خاص بمرضه وما نحترمش سيرته ومشاعر عيلته أمه وأبوه وإخواته ونتاجر بأخبار الشاب المسكين والإدمان بالمناسبة مرض أكرر مرض زي السكر والضغط والأمراض المزمنة يعني مش قلة أدب ولا قلة تربية زي ما أغلب الناس فاهمة وعاوز علاج وله مستشفيات خاصة بفلوس كتير أوي مش معقول المواقع كلها تتسابق في نشر تفاصيل خاصة بمرضه وتجرح أهله”.

ولفتت: “وكأن مش كفاية مصيبتهم وحسرتهم على ابنهم الشاب اللي ضاع منهم فجأة وطبعا أذية الفنان رامي صبري والإساءة لسمعته لأنه مشهور والناس تموت في الفضايح والإشاعات والتحليلات سواء صح أو غلط أنا مش عارفة هتستفيدوا إيه ما فيش رحمة بالأهل؟ ما فيش أخلاق الستر؟ ما فيش أخلاق أنك ما تتدخلش في شيء لا يعنيك؟ ولا يعني جمهور السوشيال ميديا؟ مفيش قاعدة دينية بتنادي بعدم تتبع عورات الناس؟ ليه القسوة والرغبة في دبح الناس معنويا خصوصا لو كان مشهور مش كفاية اللي هما فيه أنتوا يعني مش عارفين أن كل البيوت فيها مشاكل وأمراض وبلاوي مقفول عليها بابها”.

وتساءلت عبير صبري: “إيه السبب أنكم تنشروا بهدف إحراج الناس وهتك أسرار البيوت؟ عشان فيها شخص مشهور زي الفنان رامي صبري فنبهدله ونطلع أسرار أخ له توفى وهو يعاني مرض من الله زيه زي ملايين الشباب.. عشان الترند والمشاهدة أقول لكم إيه بس أنا قلبي وجعني على الشاب المسكين ده ومعرفوش لكن بتمنى له الرحمة والمغفرة بعد موتته الصعبة ولأهله الصبر.. أمه وأبوه وأخوه ربنا يصبرهم”.

واختتمت عبير صبري رسالتها: “وبناشد تاني كل المؤثرين على السوشال ميديا ينضموا ليا ويطالبوا المجلس الأعلى للصحافة بتنظيم النشر وعدم هتك أسرار الناس واغتيالها معنويا بدون داعي طالما شيء شخصي لا يفيد مجرد كومنتات شتايم وتحليلات عن غير علم ولايكات وترندات هتتسألوا عليها يوم القيامة في مظالم حقوق العباد.. ربنا يرحمك يا كريم ويصبر أهلك”.

وحظيت رسالة الفنانة المصرية بردود فعل واسعة بين المتابعين، أغلبهم انتقد مطالبها، مشيرين إلى أنها تريد من الصحافة والأخبار أن تتحدث عن المشاهير بما يريدون فقط، دون دفع أي ضريبة للشهرة.