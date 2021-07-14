كتب امير فتحي في الأربعاء 14 يوليو 2021 02:46 صباحاً - كشفت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين عن منعها من دخول الكويت لتوديع والدتها والقاء النظرة الاخيرة على جثمانها.
وقالت روان بن حسين إن الكويت رفضت السماح لها بالدخول لعدم اعترافها بلقاح سينوفارم الصيني الذي كانت قد تلقته للوقاية من فيروس كورونا.
وكتبت روان بن حسين عبر حسابها على تويتر:” بلادي وإن جارت عليَّ عزيزة.. أمي الحبيبة، انحرمت من شوفتها قبل الدفن، ومحرومة من زيارة قبرها، وعاجزة عن أن أكون بجانب أخي وأخواتي الصغار الذين بأمس الحاجة لي”.
وتساءلت:”ليش؟ لأنني أخذت لقاح سينوفارم المعتمد من دولة الإمارات ودول العالم، إلا بلدي الكويت الحبيب.. هل هذا يعقل؟”.
واختتمت حديثها قائلة:”بلدي غالية عليَّ، ولحم أكتافي من خيرها، ما هقيت يجي اليوم إللي بلدي تحرمني فيه من أبسط حقوقی بس.. حسبي الله ونعم الوكيل”.
وكانت روان بن حسين، قد أعلنت عن وفاة والدتها بعد صراع مع المرض، حيث كانت تعاني من فشل كلوي وفشل بالرئة، دخلت على إثره في غيبوبة منذ عدة أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر روان بن حسين تكشف عن منعها من المشاركة في جنازة والدتها.. والسبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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