مي العيدان عن زواج الهام الفضالة وشهاب جوهر: “كل واحد حر بحياته”

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 يوليو 2021 02:46 صباحاً - علقت الاعلامية الكويتية مي العيدان مرة جديدة على انفصال مواطنتها الفنانة الهام الفضالة عن زوجها السابق خليل التميمي وزواجها من الفنان شهاب جوهر مؤكدة ان علاقة جيدة تربطها بالجميع.

كلام مي العيدان جاء ردا على احد متابعيها حيث قالت “انا ما ادعي على احد شي خاصه اذا بالحلال وانا مابيني وبين الهام ولا شهاب ولا حتى خليل التميمي طليقها الا كل خير انا ما اتدخل بحياة احد كل واحد حر بحياته”.

وكانت مي العيدان اول من اعلن عن زواج الهام الفضالة وشهاب جوهر وذلك عبر توجيه تهنئة لهما عبر حسابها على انستغرام حيث كتبت “الف مبروك زواج الهام الفضاله و شهاب جوهر”.

كما نشرت مي مقطع من مقابلة قديمة لالهام الفضالة تحديث خلالها عن زوجها حينها خليل التميمي وعلقت “والله زين منها محافظه ع اسرار بيتهاااا

كفو الهام”.

يذكر ان الهام الفضالة قد اكدت زواجها بنفسها عبر مقطع فيديو تحدثت خلاله عن حياة مأساوية كانت تعيشها مع زوجها السابق وان زواجها الجديد يهدف للحفاظ على ابنتيها، حسب تعبيرها.