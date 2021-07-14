شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاة أسمهان .. نافست كبار النجوم ولحن لها القصبجى والسنباطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أميرة حسناء ذات عيون ساحرة وصوت ملائكى، لا يزال يتردد في الآذان بمجرد ذكر اسمها، رحلت بعد رحلة قصيرة مع الحياة ولكنها مليئة بالأحداث والحكايات، إنها الجميلة "اسمهان"، التي رحلت في مثل هذا اليوم 14 يوليو من عام 1944، بعد أن خطفت قلوب وعقول الكثيرين بجمالها وصوتها الملىء بالبهجة والشجن، فمن لا يتذكر صوتها وهى تغنى لليالي الأنس التي عاشتها فى فيينا، فتجد كل من حولك يرقص ويشع بهجة وفرحة من حلاوة هذا الصوت.

استطاعت اسمهان في سنوات قليلة أن تحفر اسمها في تاريخ الفن، منذ بدايتها مع أخيها فريد الأطرش، والذي كانت علاقتها به في غاية الحب والود والتفاهم، وكان هو اول من دعمها فنيا، حتي أنها بدأت تشاركه فى الغناء فى صالة ماري منصور فى شارع عماد الدين منذ 1931 بعد تجربة الغناء مع والدتها علياء المنذر فى حفلات الأفراح والإذاعة المحلية، وذاع صيتها فى عالم الفن والغناء.

بدأت تنافس كبار نجوم زمن الفن الجميل مثل أم كلثوم، وفتحت لها أبواب الشهرة، ولم يقتصر عملها علي أخيها، بل استطاعت بموهبتها أن تقنع كبار ملحنين العصر بالتلحين لها، ومنهم : محمد القصبجي والذي لحن لها معظم أغانيها مثل "يا طيور، كلمة يا نور العين، فرق ما بينا الزمان، فرق ما بينا الزمان، كنت الاماني، امتي هتعرف امتي، انا اللي استاهل"، ورياض السنباطي في "يا لعينك، أيها النائم، بنت النيل"، كما قدمت أشهر أغانيها من تلحين النجم الراحل محمد عبد الوهاب وهي "مجنون ليلي، محلاها عيشة الفلاح".