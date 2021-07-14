شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده تحتفل بتخرج حفيدتها: مبروك يا قلب تيتا وعقبال ما أشوفك عروسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة فيفى عبده، بتخرج حفيدتها "شهد الدسوقى" ابنة ابنتها عزة مجاهد، بتخرجها من الجامعة، معربة عن فرحتها الكبيرة بتخرجها، متمنية أن تراها ناجحة دائما وأن تكون أحلى عروسة.



شهد حفيدة فيفى عبده

ونشرت فيفى صورة لحفيدتها نادرة الظهور، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "ألف ألف مبروك يا حبيبة قلب تيتا يا أحلى شهد الدسوقى فى الدنيا، ماعندكيش فكرة أنا فرحانة جدا إن حفيدتى اتخرجت النهاردة، مبروك على التخرج، عقبال ما أشوفك أحلى عروسة إن شاء الله".





فيما حرص عدد من الفنانات على تهنئة فيفى عبده، بتخرج حفيدتها، من خلال التعليق على الصور، منهن هند صبرى ولقاء سويدان ورانيا فريد شوقى وروجينا والمطربة أمينة.





وعادت النجمة فيفى عبده لجمهورها بعد مرضها الفترة الماضية، وظهرت لمحبيها وهى متألقة وفى كامل أناقتها من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها على إنستجرام، وقالت: "أنا رجعت تانى يا جماعة، الحمد لله لازم الدنيا تمشى.. وبشكر ربنا هذا بفضل دعاكم وبفضل ربنا سبحانه وتعالى وإن شاء الله باقى حاجة صغيرة وأرجع تانى أونلاين.. بحبكم أوى".

وسبق وصدمت فيفى عبده صدمت جمهورها وأصدقاءها بالإعلان عن خضوعها لجراحة، بعد تدهور حالتها الصحية، وأوضحت فى رسالة من المستشفى عبر حسابها على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، أنها تمر بأزمة صحية ناجمة عن خطأ طبى، وذلك بعد تلقيها حقنة خاطئة فى ظهرها، وهو ما استلزم إجراء جراحة استغرقت ساعتين.