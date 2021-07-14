شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يحيى حفلا غنائيا فى طنطا يوم الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب دياب حفلا غنائيا فى مدينة طنطا يوم الجمعة المقبل، ومن المقرر أن يقدم من خلاله عددا من المفاجآت وعددا من أغانيه القديمة والحديثة، منها "يا دماغي"، "فاكرهم جدعان"، "عسليات"، "زمن العجايب"، "يا زمن"، "يا عم يا عم"، وغيرها، وروج له دياب على صفحة التواصل الاجتماعى إنستجرام وعلق قائلا: "حبايبنا في طنطا فين".

من ناحية أخرى، يتعاون المطرب دياب مع أكرم عادل فى أغنية جديدة للعرض فى شهر رمضان المقبل من ألحانه وتوزيعه، وهى من كلمات محمد البوغة، وقال موزع الأغنية أكرم عادل، فى تصريحات لـ"الخليج 365": إنه سعيد بالتعاون مع صوت مميز مثل دياب، ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجميع عند طرحها.

وشارك دياب فى بطولة مسلسل "نسل الأغراب" في موسم رمضان الماضى بطولة كل من: أحمد السقا وأمير كرارة، مى عمر، نجلاء بدر، فردوس عبد الحميد، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة وليال عبد الخالق.

كما طرح دياب، مؤخرا أحدث أعماله الغنائية بعنوان "يا دماغى" على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم وتوزيع إلهامى دهيمة وتحمل الطابع المقسوم، ويعود دياب بالأغنية إلى الغناء بعد فترة من الغياب والتى انشغل فيها بالتمثيل، وتدور كلمات الأغنية فى فلك البحث عن الراحة والسعادة، وتغيير السياسة فى الحياة، والبُعد عن الضغوط والمشكلات.