شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: عاوز أدعو المواطن اللى انضرب من الكمسرى على مسرحية "أبو العربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى لفتة إنسانية نشر الفنان هانى رمزى تغريدة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تخص ضرب الكمسرى المواطن محمد رشاد الذى رفض دفع غرامة التذكرة بمحطة منوف والمتجه إلى مدينة شبين الكوم، وعلق قائلا: "عايز أوصل للراجل اللى انضرب من الكمسرى أمام بنته الطفلة لكى أدعوه هو وبنته وأسرته لحضور مسرحية أبو العربى فى العيد".





وكانت حالة من الغضب سيطرت على أهالى محافظة المنوفية، عقب تداول فيديو وثقته سيدة، لضرب كمسرى قطار القاهرة - طنطا، لمواطن عجز عن دفع غرامة التذكرة بمحطة منوف والمتجه إلى مدينة شبين الكوم، حيث ظهر فى الفيديو بكاء لطفلة شاهدت والدها يُصفع أمامها لعدم امتلاكه حق التذكرة.

وظهر فى الفيديو سيدة تعنف الكمسرى بسبب تعديه على الراكب أمام طفلته، محاولة حل الأزمة بعرض قيمة الغرامة على الكمسرى الذى رفض استلامها، لكنه ظهر الفيديو مصمما على منع الأب من نزول القطار لتسليمه للشرطة.

وعاد مؤخرا النجم هانى رمزى إلى مصر من الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن قضى هناك ما يقرب من شهر، وقرر استئناف عرض مسرحية "أبو العربى" بعد توقفها بسبب سفره.

"أبو العربى" أعادت هانى رمزي إلى خشبة المسرح بعد غياب ما يقرب من 18 عامًا عن آخر مسرحية شارك فيها وكانت "كدة أوكيه" عام 2003.

يشارك في بطولة مسرحية "أبو العربى" مع هانى رمزى كل من الفنان حجاج عبد العظيم والفنان محمد جمعة والفنان أحمد فتحى والفنان عمرو عبد العزيز والفنانة داليا البحيرى والمسرحية من تاليف محسن رزق.