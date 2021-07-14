شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء عزاء شقيق رامى صبرى وحكيم وتامر عاشور وهانى رمزى أبرز الحضور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منذ قليل مراسم عزاء كريم صبرى، شقيق المطرب رامى صبرى، والذى أقيم بمنزل الأسرة بأكتوبر، وحرص على التواجد كل من المطرب تامر عاشور والملحن مدين والشاعر تامر حسين، والنجم حكيم ومي كساب وهاني رمزى ومصطفى درويش ودياب، والملحن محمد رحيم ومصطفى جاد ومنظم الحفلات وليد منصور، وتلقى واجب العزاء رامى صبرى وعدد من أقاربه.



تامر عاشور



عزاء شقيق رامى صبرى



عزاء كريم صبرى شقيق رامى صبرى



محمدرحيم فى عزاء شقيق رامى صبرى



مدين وتامر حسين



تامر عاشور فى عزاء شقيق رامى صبرى



تامر عاشور يقدم واجب العزاء فى شقيق رامى صبرى



مدين وتامر حسين



وليد منصور ورامى صبرى ودياب



وليد منصور



مصطفى درويش



هانى رمزى ورامى صبرى

وحرص أمس عدد من نجوم وصناع الموسيقى على المشاركة فى تشييع جثمان المطرب الشاب كريم صبرى شقيق المطرب رامي صبري، بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حيث حضر المطرب رامى جمال، والشاعر ومطرب الراب خالد تاج الدين، والمطربون الشباب مينا عطا وأحمد الشامى ومحمد سراج، والشاعر أحمد على موسى ومنظم الحفلات وليد منصور، وتم دفنه بمقابر أكتوبر على طريق الواحات.

ورحل عن عالمنا أول أمس كريم صبري شقيق المطرب رامى صبرى إثر غرقه فى ترعة المريوطية، ونعاه عدد كبير من نجوم الغناء منهم تامر حسنى ومحمد حماقى وهانى شاكر وشذى وهيثم سعيد وهيثم نبيل.