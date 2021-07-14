سلمى عبد العظيم تشارك في مسلسل "السيدة زينب"

محمد اسماعيل - القاهرة - تشارك الفنانة الشابة سلمى عبد العظيم في مسلسل "السيدة زينب" وينتمي العمل لنوعية الـ60 حلقة، ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى.

وقالت "سلمى" لمصراوي: سعيدة بالمشاركة في عمل يجمع عدد كبير من نجوم الفن، والتجربة ممتعة خاصة أنني مازلت في بداية مشواري الفني، وحالفني الحظ بالمشاركة في عمل بهذا الحجم

مسلسل "السيدة زينب" بطولة محمود عبدالمغني، سوسن بدر، حسام داغر، وجارى التعاقد مع باقي أبطال العمل، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

وتدور أحداث المسلسل عن حي السيدة زينب، وحي زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصا فى تلك المنطقة فى إطار اجتماعى.

الجدير بالذكر أن سلمى عبد العظيم شاركت في مسلسل "ختم النمر"، تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة، وبطولة أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامي، وفاء سالم، تميم عبده .