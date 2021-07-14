50 صورة لنجوم الفن في العرض الخاص لفيلم "العارف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

انتهى العرض الخاص لفيلم "العارف- عودة يونس"، والذي أقيم في سينما كايرو فستيفال، بحضور كوكبة من نجوم الفن، ممن حرصوا على تهنئة فريق الفيلم بطرحه.

شهد العرض حضور أبطال وصناع الفيلم: مدير التصوير أحمد المرسي، المخرج أحمد علاء الديب، الفنان أحمد عز، الفنان أحمد فهمي، الفنانة كارمن بصيبص، الطفلة كنزي، الفنان أحمد خالد صالح، الفنان مصطفى خاطر.

كما حضر الفنانة سوزان نجم الدين، الفنان محمد أنور، الفنان مصطفى بسيط، الفنان محمد عطية، الفنان حازم إيهاب، ومؤلف الفيلم محمد سيد بشير، الكاتب أحمد مراد، المخرج حسام الحسيني، الفنان كريم فهمي، الفنان وائل عبدالعزيز، الفنانة هنادي مهنا.

"العارف" تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، ويشارك في بطولة العمل محمود حميدة، مصطفى خاطر، ركين سعد.