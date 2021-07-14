هاني شاكر يطمئن جمهوره على صحته من داخل منزله (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طمأن الفنان هاني شاكر جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، عقب تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا أدت إلى دخوله المستشفى.

ونشر "شاكر" مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، قال فيه: "جمهوري الحبيب أنا بطمنكم الحمد لله بقيت أحسن، ربنا عدى الأزمة على خير بدعاكم، الحمد لله بقيت أحسن، الفترة اللي جاية هتكون فترة نقاهة".

وأضاف شاكر:"إن شاء الله طول ما أنتم معايا ربنا مش هيجيب حاجة وحشة أبدا، أنا بس بطمنكم علشان الناس اللي بستظرف وتقول أخبار مش مظبوطة، وبتخض ناس كتير وبتعمل قلق على السوشيال ميديا، حسبي الله ونعم الوكيل في الناس دي".

وتابع :"أنا مبسوط جدا إني هشوفكم يوم 1 أغسطس على المسرح المكشوف في الأوبرا، وكل سنة وأنتم طيبين، وعيد سعيد عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية، ومصر دايما بخير، وكل سنة وأنتم طيبين".

وكانت الفنانة نادية مصطفى، وكيل نقابة المهن الموسيقية، قالت في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن النقيب هاني شاكر، غادر المستشفى وهو بحالة صحية جيدة.

وكان هاني شاكر، أجرى مساء الأربعاء الماضي مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، آخر بروفات الاستعداد للحفل الذي كان مقررًا إقامته مساء الخميس على مسرح النافورة في دار الأوبرا، لكنه تأجل بسبب حالته الصحية ودخوله المستشفى.

وعقب ذلك؛ كتب هاني شاكر، عبر حسابه على "إنستجرام": "‏جمهوري الحبيب.. حابب أطمنكم على صحتي.. الحمد لله، أحسن دلوقتي، وبشكر كل أصدقائي وجمهوري على سؤالهم عني، أنا متواجد في في المستشفى تحت الرعاية الطبية حاليًا، وإدارة المستشفى مانعة الزيارة في الوقت الحالي".

جدير بالذكر أن هاني شاكر طرح مؤخرا أغنية "لو سمحتوا" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي.