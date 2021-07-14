نور بدون مكياج ووفاء صادق على البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أنغام

نشرت المطربة أنغام صورة جديدة لها، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية أنيقة، من أحدث ظهور لها.

وفاء صادق

نشرت الفنانة وفاء صادق صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير على شاطئ البحر

داليا مصطفى

شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج جذاب، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

قمر

نشرت المطربة اللبنانية قمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل حديقة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

منة تيسير

نشرت الفنانة منة تيسير صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"المايوه" من داخل مركب في البحر، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نجوى كرم

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل استديو، خلال تسجيل أحدث أغانيها.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير جذاب.

نور اللبنانية

نشرت الفنانة نور اللبنانية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

شمس

نشرت المطربة الكويتية شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها أمام "حمام السباحة".