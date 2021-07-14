بالصور| كريم وأحمد فهمي ومصطفى خاطر في العرض الخاص لـ"العارف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص الفنان أحمد فهمي على حضور العرض الخاص لفيلمه "العارف- عودة يونس"، الذي أقيم في سينما كايرو فستيفال بالتجمع الخاص، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

شهد العرض حضور أبطال وصناع الفيلم: مدير التصوير أحمد المرسي، المخرج أحمد علاء الديب، الفنان أحمد عز، الفنانة كارمن بصيبص، الطفلة كنزي، الفنان أحمد خالد صالح، الفنان مصطفى خاطر.

كما حضر الفنانة سوزان نجم الدين، الفنان محمد عطية، الفنان حازم إيهاب، ومؤلف الفيلم محمد سيد بشير، الكاتب أحمد مراد، المخرج حسام الحسيني، الفنان كريم فهمي، الفنان وائل عبدالعزيز، الفنانة هنادي مهنا.

"العارف" تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، ويشارك في بطولة العمل محمود حميدة، مصطفى خاطر، ركين سعد.