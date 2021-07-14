بالصور| أحمد عز وصناع "العارف" يحتفلون بالفيلم في عرض خاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أقيم منذ قليل، العرض الخاص لفيلم "العارف- عودة يونس"، في سينما كايرو فستيفال بالتجمع الخاص، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

شهد العرض حضور أبطال وصناع الفيلم: مدير التصوير أحمد المرسي، المخرج أحمد علاء الديب، الفنان أحمد عز، الفنانة كارمن بصيبص، الطفلة كنزي، الفنان أحمد خالد صالح.

كما حضر الفنانة سوزان نجم الدين، الفنان محمد عطية، الفنان حازم إيهاب، ومؤلف الفيلم محمد سيد بشير، الكاتب أحمد مراد، المخرج حسام الحسيني.

"العارف" تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، ويشارك في بطولة العمل محمود حميدة، مصطفى خاطر، ركين سعد.