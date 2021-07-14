بالصور.. محمد رحيم في عزاء شقيق رامي صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- هاني رجب:

حرص الملحن محمد رحيم على تقديم واجب العزاء للفنان رامي صبري، في وفاة شقيقه الأصغر "كريم"

كما حضر العزاء الذي أقيم بمنزل الفنان رامي صبري بمدينة الشيخ زايد، عدد من نجوم الفن، وهم: حكيم، هاني رمزي، المنتج وليد منصور، دياب، مصطفى درويش، ماجد المصري.

وكان كريم صبري قد رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي، غرقا في مياه ترعة المريوطية.

وشيع جثمان "كريم" مساء أمس الإثنين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ودفن بمقابر الأسرة بطريق الواحات.

الفنان كريم صبري رحل عن عالمنا عن عمر يناهز ٣٤ عاما، وكان آخر أعماله أغنية وطنية بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، وكان يستعد لطرح ألبوم غنائي خلال الفترة المقبلة.