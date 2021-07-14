شكرا لقرائتكم خبر عن صفية العمرى: "شبعت فن ومستحيل أقدم دور أقل من تاريخى الفنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة صفية العمرى، إنها فخورة جداً بتاريخها الفني، موضحة أن مشوارها الفني يعد ملخصا لتاريخ حياتها، وتابعت: "بعدى يمكن يكون اختيار أو مش اختيار.. ولا يمكن أن أقدم أقل من الأدوار التى قدمتها بل مستحيل، أنا قدمت كل الأدوار خلال مشوارى الفني وشبعت من كل ده".

وأضافت "صفية العمرى"، خلال حوارها ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، أنه عرض عليها أعمال خلال فترة بعدها عن الشاشة ولكن لم تقبلها، نظراً لأنها أقل من المستوى الذى قدمته على مستوى تاريخها الفني، وتساءلت قائلة أيه اللى هيتقدم ليا.. نعم قدمت لي أعمال لم أقبلها، دور لا يليق أبداً بأى دور قدمته على الشاشة خالص".

وأكدت "صفية العمرى"، أنها لا يمكن أن تخرج على الشاشة لمجرد الظهور فقط، وتابعت: "لا يمكن أن أخرج على الشاشة لمجرد التواجد، حتى وأن كان مدته دقائق، مشددة على أنها متمسكة بأن يكون أي دور يقدم لها لا يقل أهمية عن الأدوار التي قدمتها عبر مشوارها الفني".