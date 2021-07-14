شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور يتجه للغناء ويطرح كليب "انتوا كدة كلكوا" الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقتحم الفنان محمد أنور – نجم مسرح مصر - عالم الغناء إذ يطرح كليب بعنوان "انتوا كدة كلكوا" على شكل ديو غنائى مع يسرا الجندى، صاحبة أغنية "بكلمك مش بترد"، وذلك يوم الخميس المقبل على قناته الرسمية على يوتيوب، من كلمات وألحان يسرا الجندى، توزيع أحمد وحيد (كينج)، إخراج أحمد عبدالوهاب.

وكامت آخر أعمل محمد أنور مسلسل "إسعاف يونس"، أولى بطولاته المطلقة في الدراما، والذى احتل المركز الأول بقائمة الأعلى مشاهدة على منصة watch it وقدم أنور شكلا جديدا من كوميديا الموقف.

مسلسل "إسعاف يونس" اعتمدت أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

إسعاف يونس بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة.