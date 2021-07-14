شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر فى أول ظهور بعد شفائه: أزمة وعدت وحسبى الله فى اللى بيستظرفوا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن أمير الغناء العربى هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، جمهوره ومتابعيه، على حالته الصحية، فى أول ظهور له منذ خروجه من المستشفى بعد شفائه، مؤكدا أنها أزمة وعدت على خير وأنه فى فترة نقاهة خلال الفترة المقبلة.

وقال شاكر، فى مقطع فيديو نشره عبر حسابه على إنستجرام: "أنا بطمنكم الحمد لله بقيت أحسن، ربنا عدى الأزمة دى على خير، بدعائكم ودعاء الناس الطيبين اللى يعرفونى واللى مايعرفنوش، الفترة اللى جاية هتكون فترة نقاهة، وطول ما ربنا معايا وانتوا جنبى إن شاء الله ربنا ميجيبش حاجة وحشة أبدا".



هانى شاكر

وتابع شاكر: "أنا بس بطمنكم عشان الناس اللى بتستظرف وبتقول أخبار مش مظبوطة وتخض ناس كتير، وتعمل قلق على السوشيال ميديا عشان بس تعمل انتشار، حسبى الله ونعم الوكيل فى الناس دى".



هانى شاكر

ويستعد أمير الغناء العربى هانى شاكر لإحياء الحفل الغنائى الذى شهد تأجيلا منذ أيام بدار الأوبرا المصرية بعد تعرضه لوعكة صحية ومكث بسببها يومين داخل العناية المركزة وإجراء الفحوصات الطبية بسبب اضطراب في ضربات القلب".

ويحيى أمير الغناء العربى هانى شاكر، الحفل على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، يوم الأحد الموافق 1 من شهر أغسطس المقبل، والذى يقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياته التي قدمها خلال مشواره الغنائى الطويل.

وقال أمير الغناء العربى، هانى شاكر فى أول تصريح صحفى بعد خروجه من المستشفى من خلال الخليج 365، إنه بخير وصحته جيدة والحمدلله، موجها رسالة لكل جمهوره وكل من سأل عليه وعلى صحته، قائلا: "شكرًا قوى على حبكم واهتمامكم بحالتى الصحية وشكرًا على دعواتكم المخلصة، وإن شاء الله أشوفكم على خير فى أقرب وقت".