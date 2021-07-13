دخلت الفن من باب الإثارة وجرأتها كانت حديث الساعة ولكن الجميع يقع في غرامها الآن… سيعرفها أقوياء الملاحظة فقط!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 11:57 مساءً - أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة في سنوات عمرها الأولي، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

إنها الفنانة المصرية الشابة “روبي” التي نشرت صورة لها فى مرحلة الطفولة، وأستطاعت أن تحصد الآلاف من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، ومع انتشار الصورة سارع المتابعون للمقارنة بين شكلها فيها وبين شكلها الحالي. ورأى الكثيرون أن ملامحها لم تتغير كثيراً بمرور الزمن.

صورة نادرة من طفولة الفنانة «روبي»

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روبي هي ممثلة ومطربة مصرية، اسمها الحقيقي (رانيا محمد حسين توفيق)، ولدت في العام 1981، وانتسبت إلى كلية الحقوق جامعة بني سويف، لكنها لم تكمل دراستها، بسبب مشاكل حدثت في الكلية، لإنها عند تحضير الإمتحانات حضرت بملابس مثيرة، مما أدي إلي حدوث مشاكل مع حرس الأمن الجامعي، ومنعوها من الحضور.

فلم تكمل روبي دراستها واتجهت بعدها إلى الفن، بدايتها كانت غريبة، فبالصدفة حينما كانت تتمشى في محيط الجامعة الأمريكية في القاهرة، لفت جمالها الشرقي نظر المغني البولندي «ميرابيل رومانوف»، وكان بصدد تصوير فيديو كليب لإحدى أغنياته فطلب منها مشاركته في التصوير ، وهذه كانت البداية لدخولها عالم الفن

بدايتها الفنّية الحقيقية كانت في عام 2001م مع المخرج الكبير “يوسف شاهين“، مكتشف المواهب، من خلال فيلم “سكوت هنصور”، وأعجب بها المخرج الراحل وأطلق عليها أسم روبي، حيث أدت دور بولا إبنة لطيفة في الفيلم، لكنها نالت شهرة عارمة عندما سجلت عدة أغاني مصورة مع المخرج شريف صبري، والتي كان أولها (إنت عارف ليه)،

كما أنتج لها شريف صبري كذلك فيلم (7 ورقات كوتشينة) الذي قامت ببطولته في عام 2004، ومن بعدها شاركت في أدوار البطولة بين السينما والتليفزيون، فقدمت للسينما أفلام (الوعد، الشوق، الحرامي والعبيط) وللتليفزيون (بدون ذكر أسماء، سجن النسا)

تزوجت من المخرج “سامح عبد العزيز” في عام 2014م ، وانفصلا ثم عادا مرة أخرى بسبب ابنتها طيبة ، وقامت بعمل ديو مع فريق كايروكي، بعنوان لسه فيها كثير ،وتم تصويرها فيديو كليب

يُذكر أن أخر أعمالها أغنية “قلبي بلاستيك” والتي طرحتها نهاية مايو الماضي، عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب“، من كلمات وألحان محمد يحيى، توزيع جيزو، ومكساج وماستر ماهر صلاح.

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