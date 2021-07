أبرز تصريح لـ هنري كافيل بعد إعلان موعد عرض الموسم الثانى من The Witcher

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 يوليه 2021

كشف الممثل العالمى هنري كافيل، عن رأيه حول رحلة شخصيته "جيرالت" من ريفيا، الشخصية التي يلعبها بـ مسلسل The Witcher، والذى من المقرر ان يطرح الموسم الثانى من العمل في 17 ديسمبر المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".



وصرح كافيل قائلا: "قمت بأداء الدور في الموسم الأول بطريقة معينة عمداً، حيث نراه في البرية دون فرصة لمساحات شاسعة من الحوار، وبالتالى ظننت أنه من الأفضل أن يكون الرجل الذي يتحدث أقل لأن ذلك يبدو وكأنه يفكر أكثر، وكان هذا هو المقصود من ذلك".

وأكمل كافيل حديثه قائلا: " ولكن بمجرد أن يتفاعل مع سيريلا، و الويتشرز ومع هؤلاء الناس الذين يعرفهم بالفعل، رأيت أنه يجب السماح له أن يكون متفلسفاً، ومفكراً، لأن هذه حقيقته، حيث إنه ليس مجرد وحش كبير عجوز ذي شعر أبيض فقط".

The Witcher هو مسلسل تلفزيوني درامي أمريكي، ويستند إلى سلسلة كتب تحمل نفس الاسم للكاتب البولندي أندريه سابكوفسكي، ويتبع The Witcher قصة Geralt of Rivia، صياد الوحوش، الذي يكافح للعثور على مكانه في عالم يثبت فيه الناس غالبًا أنهم أكثر شرًا من الوحوش، ولكن عندما يدفعه القدر نحو ساحرة قوية، وأميرة شابة، يجب أن يتعلم الثلاثة كيفية التنقل بشكل مستقل في القارة المتقلبة بشكل متزايد.