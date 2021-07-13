حكيم ومى كساب ومحمد رحيم فى عزاء شقيق رامى صبرى

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 يوليه 2021

حرص عدد من نجوم الفن والغناء على تقديم واجب العزاء فى شقيق المطرب رامي صبري الذي أقيم بمنزل الأسرة بمنطقة أكتوبر، ومنهم المطرب حكيم ومي كساب وهاني رمزي ومصطفى درويش ودياب، والملحن محمد رحيم ومصطفى جاد ومنظم الحفلات وليد منصور.



منصور.

وحرص أمس عدد من نجوم وصناع الموسيقى على المشاركة فى تشييع جثمان المطرب الشاب كريم صبرى شقيق المطرب رامي صبري، بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حيث حضر المطرب رامى جمال، والشاعر ومطرب الراب خالد تاج الدين، والمطربون الشباب مينا عطا وأحمد الشامى ومحمد سراج، والشاعر أحمد على موسى ومنظم الحفلات وليد منصور، وتم دفنه بمقابر أكتوبر على طريق الواحات.

ورحل عن عالمنا أول أمس كريم صبري شقيق المطرب رامى صبرى إثر غرقه فى ترعة المريوطية، ونعاه عدد كبير من نجوم الغناء منهم تامر حسنى ومحمد حماقى وهانى شاكر وشذى وهيثم سعيد وهيثم نبيل.