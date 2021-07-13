حلّ أوركسترا يونانية شهيرة بعد 3 عقود على تأسيسها.. ما القصة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حُلّت إحدى أبرز فرق الأوركسترا في اليونان "أرمونيا أتينيا"، وذلك بعد 3 عقود على تأسيسها تحت اسم "كاميراتا أثينا".

جاء ذلك بسبب ديون لم تُسدَّد.



وأوضحت وزيرة الثقافة اليونانية لينا مينوني للبرلمان أنه يمكن للموسيقيين والطاقم الإداري أن يطلبوا نقلهم إلى مؤسسات ثقافية عامة أخرى.

وأضافت أن "كاميراتا كانت أوركسترا مهمّة جدّا... وهو اسم سنسمع به مجدّدا من دون شكّ. لكن كان لا بدّ من تصفية المؤسسة".

أسِّست هذه الأوركسترا سنة 1991 بمناسبة تدشين قاعة حفلات ميغارون في أثينا. وهي كانت تؤدّي معزوفات متنوّعة جدّا، من الباروك إلى الموسيقى المعاصرة مرورا بالأوبرا. وأقامت عروضا في مواقع ومهرجانات شهيرة في العالم. كما عُرفت بمشاريعها التثقيفية.

وتعاونت الفرقة مع قادة أوركسترا وعازفين بارزين، من بينهم عازف التشيلو مستيسلاف روستروبوفيتش.

وعانت الأوركسترا من اقتطاعات في الميزانية اعتبارا من العام 2010، خلال الأزمة الاقتصادية في اليونان.

واستقال مجلس إدارتها في 2015 بسبب التخلّف عن تسديد ضرائب ورسوم التأمين الاجتماعي، غير أن الموسيقيين ظلّوا يقدّمون العروض حتّى الشهر الماضي.