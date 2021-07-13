بالأسماء.. المرشحون في الفئات الرئيسية لجوائز "إيمي" 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتنافس مسلسلات حققت رواجا منذ بدء جائحة كورونا أو حتى صُورت خلالها، على الترشيحات المنتظرة لجوائز "إيمي" 2021.

وتصدّر أحدث مواسم مسلسل "ذي كراون" عن العائلة الملكية البريطانية على "نتفليكس" ومسلسل "ذي ماندالوريان" المقتبس من عالم "حرب النجوم" على "ديزني" الترشيحات لجوائز "إيمي" بـ24 ترشيحا لكل منهما.



في ما يلي قائمة بالمرشحين في الفئات الرئيسية لجوائز "إيمي" بنسختها الثالثة والسبعين التي ستُوزع في لوس أنجلوس في 19 أيلول/سبتمبر 2021.

أفضل مسلسل درامي

"ذي بويز" (برايم فيديو)

"بريدجيرتون" (نتفليكس)

"ذي كراون" (نتفليكس)

"ذي هاندمايدز تايل" (هولو)





"لوفكرافت كاونتري" (اتش بي او)

"ذي ماندالوريان" (ديزني +)

"بوز" (اف اكس نتووركس)

"ذيس إيز آس" (ان بي اس)

أفضل مسلسل كوميدي

"بلاك-يش" (ايه بي سي)

"كوبرا كاي" (نتفليكس)

"إميلي إن باريس" (نتفليكس)

"هاكس" (اتش بي او ماكس)

"ذي فلايت أتندنت" (اتش بي او ماكس)

"ذي كومينسكي ميثود" (نتفليكس)

"بين15" (هولو)

"تيد لاسو" (آبل تي في +)

أفضل ممثل في مسلسل درامي

ستيرلينغ ك. براون في "ذيس إيز آس"

جوناثان ميجرز في "لوفكرافت كاونتري"

جوش أوكونور في "ذي كراون"





ريجي جين بيج في "بريدجيرتون"

بيلي بورتر في "بوز"

ماثيو ريس في "بيري مايسون"

أفضل ممثلة في مسلسل درامي

أوزو أدوبا في "إن تريتمنت"

أوليفيا كولمان في "ذي كراون"

إيما كورين في "ذي كراون"

إليزابيث موس في "ذي هاندمايدز تايل"

إم جي رودريغيز في "بوز"

جورني سموليت في "لوفكرافت كاونتري"

أفضل ممثل في مسلسل كوميدي

أنتوني أندرسون في "بلاك-يش"

مايكل دوجلاس في "ذي كومينسكي ميثود"

ويليام إتش ماسي في "شايملس"





جيسون سوديكيس في "تيد لاسو"

كنان تومسون في "كينان"

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي

ايدي براينت في "شريل"

كايلي كووكو في "ذي فلايت أتندنت"

تريسي إليس روس في "بلاك-يش"

جين سمارت في "هاكس"

أليسون جاني في "مام"

أفضل ممثل في دور ثانوي بمسلسل درامي

جانكارلو إسبوزيتو في "ذي ماندالوريان"

أو تي فاغنبنلي في "ذي هاندمايدز تايل"

جون ليثغو في "بيري ماسون"

توبياس مينزيس في "ذي كراون"

ماكس مينغيلا في "ذي هاندمايز تايل"

كريس سوليفان في "ذيس إيز أس"

برادلي ويتفورد في "ذي هاندمايدز تايل"

مايكل ك. ويليامز في "لوفكرافت كاونتري"

أفضل ممثلة في دور ثانوي بمسلسل درامي

جيليان أندرسون في "ذي كراون"

هيلينا بونهام كارتر في "ذي كراون"

مادلين بروير في "ذي هاندمايدز تايل"

آن دود في "ذي هاندمايدز تايل"



أونجانو إيليس في "لوفكرافت كاونتري"

إميرالد فينيل في "ذي كراون"

إيفون ستراهوفسكي في "ذي هاندمايدز تايل"

سميرة وايلي في "ذي هاندمايدز تايل"

أفضل ممثل في دور ثانوي في عمل كوميدي

كارل كليمونز هوبكنز في "هاكس"

بريت غولدشتاين في "تيد لاسو"

بريندان هانت في "تيد لاسو"

نيك محمد في "تيد لاسو"

بول ريزر في "ذي كومينسكي ميثود"

جيريمي سويفت في "تيد لاسو"

كنان تومسون في "ساترداي نايت لايف"

بوين يانغ في "ساترداي نايت لايف"

أفضل ممثلة في دور ثانوي في عمل كوميدي

إيدي براينت في "ساترداي نايت لايف"

هانا اينبيندر في "هاكس"

كيت ماكينون في "ساترداي نايت لايف"

روزي بيريز في "ذي فلايت أتندنت"

سيسلي سترونغ في "ساترداي نايت لايف"

جونو تمبل في "تيد لاسو"

هانا وادينغهام في "تيد لاسو"

أفضل مسلسل قصير

"آي ماي ديستروي يو" (اتش بي او)

"مير أوف إيست تاون" (اتش بي او)

"ذي كوينز غامبيت" (نتفليكس)

"ذي أندرغراوند رايلرود" (فيديو برايم)

"واندا فيجن" (ديزني +)

أفضل فيلم تلفزيوني

"دولي بارتونز كريسماس أون ذي سكوير" (نتفليكس)

"أوسلو" (اتش بي او)

"روبن روبرتس بريزنتس: ماهاليا" (لايفتايم)

"سيلفيز لوف" (برايم فيديو)

"أنكل فرانك" (فيديو برايم)

الأعمال الخمسة الأولى لناحية عدد الترشيحات الإجمالي

"ذي كراون" مع 24 ترشيحا

"ذي ماندالوريان" مع 24 ترشيحا

"واندا فيجن" مع 23 ترشيحا

"ذي هاندمايدز تايل" مع 21 ترشيحا

ساترداي نايت لايف مع 21 ترشيحا

"تيد لاسو" مع 20 ترشيحا