فرح نخول تحتفل بأولى أغنياتها "قانون الحياة"

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"الخليج 365": طرحت الفنانة اللبنانية فرح نخول عملاً فنيّاً جديداً بعنوان "قانون الحياة" وهو الأول لها بعد انضمامها الى عائلة "مولى لي" وبالتعاون مع شركة "وتري".

أغنية "قانون الحياة" من كلمات وإنتاج الشاعر علي المولى، وألحان جمال ياسين، وتوزيع إيليا نستا، وإخراج ريشا سركيس.







يذكر أن فرح نخول ليست جديدة في عالم الموسيقى فقد درست الغناء الشرقي في المعهد العالي للموسيقى "الكونسرفتوار"، كما تخصصت في علم الموسيقى وعملت مع أسماء بارزة منهم زياد الرحباني.

منذ طفولتها ظهرت موهبة فرح وأثقلتها بدعم من والدتها التي رأت حماس ابنتها تجاه الموسيقى البيزنطية وسجلتها في جوقة الكنيسة وانضمت لاحقاً إلى برنامج الموسيقى البيزنطية الوطنية.

ظهرت فرح كفنانة لأول مرة في عام 2006 ، حين بدأت تحيي العديد من الحفلات في المهرجانات ونوادي الموسيقى في لبنان. في عام 2013 ولأول مرة، تمت دعوتها للمشاركة في أعمال الموسيقي زياد الرحباني كما انضمت الى فرقة خالد الهبر من عام 2010 حتى عام 2014.

في صيف 2018، انضمت فرح إلى أوركسترا بوخارست الفيلهارمونية بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي ضمن مهرجان إهدنيات. وفي يوليو 2019، غنت مع فرقتها في مهرجانات صيدا الدولية وشاركت في مهرجانات عين إبل الدولية في آب 2019 قبل أن تحيي 3 حفلات خاصة في مترو المدينة كرّمت من خلالها الملحن بليغ حمدي، والفنان جورج وسوف.

حفلاتها لم تقتصر على لبنان، فسبق أن قدّمت حفلات في مصر وسوريا كما شاركت في مشروع بين برلين والقاهرة وبيروت بالتعاون مع Out of Nations.