شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المالكى يكشف كواليس تأليفه "أكبر طموحه" للهضبة عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشاعر أحمد المالكى عن كواليس تأليفه أغنية "أكبر طموحه" للنجم عمرو دياب، ونشر عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة من كشكول قديم، عليه كلمات الأغنية بخط يده.

وكتب المالكى: "أختى لقت الصفحة دى فى كشكول قديم عندى وبعتتها لى، بغض النظر عن وحاشة الخط والخرائط والطلاسم اللى فى الصفحة، ساعتها كنت قاعد فى كافيه مع ناس صحابى ولقيت حاجة جوايا بتقول: ده اللى كنت بعدى جنبه كان يقوم يقف انتباه، وكان أكبر طموحه إنى أتصور معاه، سيبت صحابى اللى قاعد معاهم فى الكافيه وقعدت على جنب تلت ساعة كتبتها".

وتابع: "بعتتها للهضبة كانت الساعة 9 الصبح، وكان صاحى ورد عليا فى ساعتها قال لى أنا هلحنها وبعدها بكم يوم غناها فى الحفلة بلحن ارتجالى، هى طبعا أغنية متنفذتش ولا هتنزل أصلا وبقت عبارة عن ڤيديو فى حفلة بس من الحاجات اللى بحبها قوى في حياتى".

وتقول كلمات الأغنية: "اللى كان أكبر طموحه إنى أتصور معاه، لما كنت بعدى جانبه كان يقوم يقف انتباه، كان يوصى الناس تشوفنى روحت فين وبعمل إيه، كان بيسأل مين عارفنى ويجرى يتعرف عليه، وأما قرب وأما جمعتنا الحياة، بعد ما اديته قلبى ونال رضاه، اكتشفت اللى بان غير الحقيقة، ياما ناس ليها وش تانى مخبياه".