شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى ومحمد على رزق يبدآن تصوير فيلم "معالى ماما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة بشرى تصوير فيلمها "معالى ماما"، اليوم الثلاثاء، وجمعت المشاهد الأولى بينها وبين الفنان محمد على رزق، وهو الفيلم الذى تعود من خلاله إلى شاشة السينما بعد آخر أعمالها "ليل داخلى" عام 2017.

وتجسد بشرى شخصية امرأة تشغل منصباً مهماً، تواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت فى صالح الأسرة من عدمه".

تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى من خلال علاقة الأم بأطفالها فى ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها، ويشارك بشرى البطولة محمود الليثي، وشيماء سيف، وسامى مغاوري، وعلاء مرسي، ومحمد على رزق، وحسام داغر، وشريف باهر، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام.

وكانت بشرى شاركت فى مسلسل "الاختيار 2"، حيث جسدت دور زوجة الشهيد محمد مبروك، الذى جسد دوره الفنان إياد نصار، والذى اغتيل فى شهر سبتمبر من عام 2013، من تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمي.